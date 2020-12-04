Посол России обвинил Зеленского в неспособности разрешить конфликт в Донбассе

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его команду в неспособности урегулировать ситуацию на Юго-Востоке. Интервью с российским дипломатом было опубликовано в официальном Facebook-аккаунте посольства.

По словам Антонова, нынешние украинские власти не могут создать условия для разрешения конфликта. Он отметил, что киевляне продолжают проводить политику дискриминации этнических русских и русскоговорящих, что нарушает международное право.

Российский дипломат рассказал, что команда Зеленского идет на откровенно провокационные шаги такие, как назначение местных выборов по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что требование Киева о том, что выборы пройдут в данных регионах только после их перехода под контроль украинских властей, полностью противоречит Минским соглашениям.

Антонов также назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки». По его словам, организация подобной встречи будет уместной только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «Нормандского саммита» в Париже год назад.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей объявила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.