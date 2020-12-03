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В Совфеде отреагировали на бойкот встречи Совбеза ООН по Украине

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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Все без исключения члены Совета Безопасности ООН обязаны услышать позицию представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook, комментируя бойкот мероприятия со стороны некоторых стран.

«Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей юго-востока страны. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители», — посетовал сенатор.

Он отметил, что альтернативную информацию о ситуации в Донбассе заведомо объявили ложной. «Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к дискуссии и к плюрализму мнений», — отметил он.

Косачев напомнил, что такой принцип «свободы слова» действовал в Советском Союзе. Он подчеркнул, что представители юго-востока Украины имеют право выразить свое мнение.

В неформальной встрече СБ ООН, посвященной исполнению минских соглашений, впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Однако Франция, Германия, США, Великобритания, Бельгия и Эстония бойкотировали встречу. Кроме того, онлайн-мероприятие не показали на сайте ООН.

В совместном заявлении США, Великобритании и Эстонии говорится, что они бойкотировали мероприятие, так как оно являлось попыткой исказить реалии украинского конфликта.

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