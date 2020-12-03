Три страны объяснили бойкот встречи с представителями Донбасса в Совбезе ООН

Три страны — США, Великобритания и Эстония — объяснили бойкот инициированной Россией неформальной встречи по формуле Арриа с представителями Донбасса в Совбезе ООН. По мнению представителей стран, мероприятие являлось попыткой исказить реалии украинского конфликта. Текст заявления постпредств приводит РИА Новости.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении стран.

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Также в документе подчеркивается, что государства отвергают тезис России о том, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. Россия, по их мнению, спровоцировала и продолжает подпитывать этот конфликт. Все три страны пообещали продолжить участвовать во всех инициативах ООН, которые поддерживают «конструктивные цели». Эта же встреча служила «только интересам России», подчеркивается в заявлении.

Ранее Украина заявила о бойкоте онлайн-встречи в Совете безопасности ООН по формуле Арриа с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие в Совбез.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти в Киеве в результате массовых антиправительственных выступлений. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.