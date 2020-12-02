Украина рассказала о сорванной попытке России в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сорвал попытку России легитимизировать представителей самопровозглашенных республик Донбасса через формат Арриa Совета Безопасности ООН. Об этом в среду, 2 декабря, передает «Интерфакс — Украина».

Заседание с участием представителей ДНР и ЛНР будут бойкотировать не только Украина, но также США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Эстония. «То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы», — рассказал Кулеба.

По его словам, мероприятие также не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

«Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», — заявил Кулеба и поблагодарил международных партнеров Украины, в частности Германию и Францию.

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Ранее сообщалось, что представители республик Донбасса 2 декабря выступят на заседании Совбеза в рамках формата Арриa.

Заседания по формуле Арриа носят неформальный характер и позволяют в частном порядке проводить обмен мнениями с участием лиц, которых, по мнению членов Совета Безопасности, было бы полезно заслушать. Формат назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году.

Часть Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украины. Киев попытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий.