Украина заявила о бойкоте встречи с представителями Донбасса в Совбезе ООН

Украина заявила о бойкоте онлайн-встречи в Совете безопасности ООН по формуле Арриа с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, передает РИА Новости.

«Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы», — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Заседания по формуле Арриа представляют собой неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам. На мероприятие 2 декабря по инициативе России были приглашены министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу на сайте ООН.

Никонорова в своем выступлении заявила, что Украина не выполнила ни одного пункта минских соглашений и решений по итогам встречи лидеров «нормандской четверки». «Нам представляется, что именно Совет Безопасности ООН имеет право и все необходимые рычаги влияния, чтобы призвать Украину к ответу и к ответственности», — отметила она.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти в Киеве в результате массовых антиправительственных выступлений. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает претензии.