Противники Пашиняна парализовали работу метро в Ереване

Оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парализовали работу метро в Ереване, передает ТАСС.

«В 09:08 движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводится акция неповиновения», — сообщила пресс-служба столичной подземки в пятницу, 11 декабря.

Накануне демонстранты, требующие отставки Пашиняна, пытались прорваться в здание правительства, «чтобы рассказать премьеру о сложившейся в стране ситуации».

Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

Сам глава правительства заявил, что чист перед народом.