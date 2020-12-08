В Ереване начали задерживать требующих отставки Пашиняна

В Ереване начали задерживать участников оппозиционной акции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Демонстранты перекрыли центральные улицы. Часть протестующих дошли до здания правительства, скандируя «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его соратникам: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. 16 оппозиционных партий выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост главы будущего переходного правительства.

Массовые протесты в Армении начались после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По условиям документа под контроль Баку перешла часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве и провалах во время вооруженного конфликта. Сам он утверждает, что чист перед народом.