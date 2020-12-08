Священник отказался участвовать в поминальной службе в присутствии Пашиняна

Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался участвовать в поминальной службе в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Его [Пашиняна] присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. <…> Это право любого священнослужителя», — отметил Аджапахян. Он добавил, что представитель духовенства «не обязан служить где-либо по чьему-то желанию».

Поминальная служба тем не менее состоялась. Ее отслужил священнослужитель, «кому не было неприятно присутствие премьер-министра», сказал Аджапахян.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции вышли на многотысячный митинг с требованием отставки Никола Пашиняна. Они дали главе правительства время до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря, чтобы он подал в отставку. «Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним», — сказал представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.