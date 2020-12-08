Срок ультиматума Пашиняну истек

В Армении оппозиция начала акции протеста после истечения срока, в течение которого от премьер-министра Никола Пашиняна требовали уйти в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что 16 внепарламентских партий планируют в ближайшее время начать акции неповиновения по всей стране.

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Оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице. Начиная с 12:00 (11:00 по мск), когда истекает срок ультиматума, оппоненты власти начали перекрывать улицы в Ереване.

Прорабатываются механизмы воздействия на руководство Армении с целью вынудить его подать в отставку.

5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. До этого 16 оппозиционных партий выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и провальной операции во время обострения вооруженного конфликта. Сам он заявил, что чист перед народом.