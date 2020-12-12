Глава Армении на фоне протестов встретился с кандидатом в премьеры от оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян встретился с единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на главу государства.

Стороны обсудили сложившуюся в стране ситуацию. Ранее Саркисян провел встречи с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. Они прошли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Армении с 10 ноября.

Оппозиционные акции начались после того, как действующий премьер-министр Никол Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, за который Баку и Ереван три десятилетия ведут территориальный спор.

По условиям документа, под власть Азербайджана перешел целый ряд территорий, прежде находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Противники Пашиняна в Армении обвиняют его в предательстве. В начале декабря оппозиция выбрала своего кандидата на пост премьер-министра в правительстве переходного периода. Им стал бывший премьер и министр обороны Армении Вазген Манукян.

В свою очередь, Пашинян заявлял, что чист перед народом.