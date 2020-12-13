Пресс-секретарь Пашиняна прокомментировала слухи о его отставке

Пресс-секретарь премьер-министра страны Никола Пашиняна Мане Геворгян прокомментировала слухи о его отставке. Она ответила на сообщения, появившиеся в местных СМИ в воскресенье, 13 декабря. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, сообщения в ряде СМИ и Telegram-каналов о том, что Пашинян якобы подал в отставку, не соответствуют действительности.

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«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — сказала она.

Ранее в стране начались оппозиционные акции после того, как действующий премьер-министр Никол Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, за который Баку и Ереван три десятилетия ведут территориальный спор.

Противники Пашиняна в Армении обвиняют его в предательстве. В начале декабря оппозиция выбрала своего кандидата на пост премьер-министра в правительстве переходного периода. Им стал бывший премьер и министр обороны Армении Вазген Манукян. 8 декабря оппозиция решила парализовать движение в регионах после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.