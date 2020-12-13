Пашинян рассказал о визите министра обороны Армении в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о визите министра обороны республики Вагаршака Арутюняна в Москву. Видео доступно на странице политика в Facebook.

Пашинян отметил, что глава ведомства обсудил с Россией вопросы, связанные с уточнением армяно-азербайджанской границы. По его словам, следующая проблема, по которой необходимо принять решение, связана с ситуацией в Кубатлинском и Зангеланском районах Азербайджана, граничащих с Арменией. «В ходе переговоров достигнуто понимание, что на этих участках граница должна быть уточнена», — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении считает, что именно на этом участке может возникнуть «определенная напряженность». Он добавил, что на этой территории проходит дорога, имеющая для Еревана стратегическое значение.

Ранее Вагаршак Арутюнян встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и обменялся с ним мнениями относительно обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.