В Карабахе заявили о возобновлении перестрелок с азербайджанскими войсками

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута, передает «Sputnik Армения».

Вечером 11 декабря противник попытался напасть на одну из позиций. Ранены трое военных-резервистов Карабаха, их жизни ничего не угрожает.

Издание Oxu.az сообщает, что армянская сторона совершила вооруженную провокацию против азербайджанского военного персонала в Гадруте. Один военнослужащий пострадал.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в результате которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновлялись.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации. В ходе боев азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий, в том числе Гадрут и город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое здание.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.