Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе

В Нагорном Карабахе на 4-ом километре трассы Степанакерт — Аскеран произошло ДТП с участием машины российских миротворцев, погибли два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики в Facebook.

По информации ведомства, автомобиль марки Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Урал», принадлежащим российским миротворческим войскам. В результате ДТП водитель автомобиля марки Suzuki Vitara и его пассажир погибли на месте. Их личности устанавливаются.

Госслужба предупредила, что большинство ДТП происходит из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, тумана, дождя или снега создается недостаточная видимость.

Как сообщили РБК в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, врезавшийся в машину российских миротворцев водитель был гражданским лицом, он нарушил правила дорожного движения. Российские военнослужашие не пострадали.

9 ноября лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остались на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.