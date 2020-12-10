Алиев заявил о восстановлении справедливости в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе была восстановлена справедливость, передает ТАСС.
«В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право», — сказал Алиев перед началом в Баку военного парада, посвященного завершению боевых действий.
По его словам, азербайджанцы ждали этого дня почти 30 лет.
Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. В ходе конфликта азербайджанская армия заняла ряд территорий.
9 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остались на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.