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Эрдоган осудил позицию Макрона по Карабаху

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Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил позицию французского коллеги Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

«У тебя нет права встать и сказать, что это [Карабах] — государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже [премьер-министр Армении Никол] Пашинян не решается, а ты стараешься пронести», — заявил Эрдоган. Он также добавил, что Макрон не научился политике.

Отношения Франции и Турции накалены на протяжении последних месяцев. С одной стороны, напряжение возникло на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. После того как уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров обезглавил преподавателя, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама. В ответ власти Турции призвали мусульман по всему миру бойкотировать французские товары.

С другой стороны, отношения Парижа и Анкары накалены из-за конфликта в Нагорном Карабахе. 25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. МИД Турции заявил, что этот документ — проявление «нелепого и оторванного от фактов» понимания ситуации.

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