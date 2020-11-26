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Турция назвала нелепой резолюцию сената Франции по Карабаху

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Фото: Сергей Гриц / AP

МИД Турции назвал нелепой резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Об этом пишет агентство Anadolu в своем Twitter.

В ведомстве отметили, что документ — проявление «нелепого и оторванного от фактов» понимания ситуации.

Азербайджан также расценил резолюцию «как обычный листок бумаги». Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что он принят во имя узких политических амбиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом назвал «историческим» решение Сената Франции.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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