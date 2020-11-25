Азербайджан назвал «листком бумаги» резолюцию Сената Франции по Карабаху

Азербайджан расценивает резолюцию Сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха как обычный листок бумаги. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает РИА Новости.

«Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — сказал Гаджиев.

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Ранее 25 ноября Сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Также Сенат призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Кроме того, резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию «историческим решением».

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.