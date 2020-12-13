Шойгу обсудил обострение в Карабахе с министром обороны Армении

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и обменялся с ним мнениями относительно обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в заявлении армянского военного ведомства.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вооруженные силы Азербайджана 12 декабря нарушили требования, указанные в заключенном 9 ноября трехстороннем заявлении и нанесли удар по селам Хин Таглар и Хцаберд, расположенным в Гадрутском районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — говорится в тексте заявления.

12 декабря в Армении сообщили о новом наступлении азербайджанских войск в Карабахе. Представители оборонного ведомства страны заверили, что вооруженные силы Азербайджана начали новые наступательные действия на юге Нагорного Карабаха — в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в ходе которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году было заключено перемирие, однако военные действия время от времени возобновлялись.

Новый виток конфликта пришелся на 27 сентября 2020 года, когда на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.