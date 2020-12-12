Армения заявила о новом наступлении азербайджанских войск в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали новые наступательные действия на юге Нагорного Карабаха — в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом 12 декабря заявила пресс-служба Минобороны Армении, передает ТАСС.

«Sputnik Армения» со ссылкой на Армию обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) передает, что села находятся в Гадрутском районе. По итогам последнего военного конфликта они остались под контролем армянской стороны. Сам Гадрут заняла азербайджанская армия.

Ранее стало известно о перестрелке, случившейся на Гадрутском направлении между военнослужащими НКР и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в ходе которой Баку потерял контроль над мятежным регионом. В 1994 году было заключено перемирие, но военные действия периодически возобновлялись.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.