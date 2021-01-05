Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в лондонской клинике. Об этом во вторник, 5 января, рассказали в аппарате лидера страны, передает «Sputnik Армения».

В настоящее время он находится на самоизоляции. Саркисян продолжит работать в дистанционном режиме.

В администрации президента Армении рассказали, что лидер отправился в Лондон вместе с семьей на новогодние праздники. В британской клинике он также находился из-за операции на ноге. 3 января медики смогли его прооперировать, но вскоре были замечены первые симптомы коронавируса. Проведенный тест показал положительный результат.

По последним данным, в Армении выявлено более 160 тысяч заражений коронавирусом с начала пандемии. За все время насчитывается около 145 тысяч выздоровевших и еще 2864 скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией.