Президент Армении попросил Путина поддержать демаркацию границы с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян 8 декабря направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном во избежание напряженности между двумя республиками, передает ТАСС.

Саркисян отметил, что существует «потенциальная опасность новых споров» из-за демаркации.

«Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий», — сообщила пресс-служба президентского аппарата Армении.

27 сентября начались бои в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор. Стороны обвинили друг друга в провокации.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, под контроль Баку перешли территории, занятые азербайджанской армией в ходе конфликта, и еще три района. На линии разграничения будут находиться российские миротворцы.