Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться на фоне пандемии коронавируса. Он не приезжал на рождественскую службу. Об этом рассказала пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян, передает агентство «Арменпресс».

По ее словам, Пашинян принял подобное решение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. При этом остается неизвестным, в каком он сейчас состоянии и не заразился ли коронавирусом.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в лондонской клинике. Он отправился в Лондон вместе с семьей на новогодние праздники. В британской клинике также находился из-за операции на ноге. Отмечается, что пока он продолжит работать в дистанционном режиме.

По последним данным, в Армении с начала пандемии зафиксировали более 161 тысячи заражений коронавирусом. За все время насчитывается около 146 тысяч выздоровевших и еще 2878 скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией.