Лавров оценил численность наемников из стран Ближнего Востока в Карабахе

Число наемников с Ближнего Востока в зоне карабахского конфликта приближается к двум тысячам. Такими оценками в беседе с «Коммерсантом» поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россию беспокоит интернационализация конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. «Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам», — заявил он.

Министр заметил, что президент России Владимир Путин поднимал эту тему в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также при регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. Лавров добавил, что российская сторона упорно продолжает продвигать свою позицию по различным каналам.

Ранее глава МИД России прокомментировал взаимоотношения России и Турции в региональных конфликтах. На вопрос интервьюера о том, не слишком ли Москва зависит от Анкары в вопросах конфликтов от Сирии и Ливии до Нагорного Карабаха, Лавров отметил, что страны — тесные партнеры, которые способны проявлять гибкий, прагматичный подход.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако через некоторое время стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.