Лавров оценил «зависимость» России от Турции в конфликтах

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал взаимоотношения России и Турции в региональных конфликтах. Он оценил «зависимость» первой от второй в интервью для газеты «Коммерсантъ».

На вопрос интервьюера о том, не слишком ли Москва зависит от Анкары в вопросах конфликтов от Сирии и Ливии до Нагорного Карабаха, Лавров отметил, что страны — тесные партнеры, которые способны проявлять гибкий, прагматичный подход. По его мнению, они могут руководствоваться «стратегическим видением» в отношениях друг с другом.

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В качестве примера такого взаимодействия глава МИД привел Сирию, где совместно с Ираном Турции и России удалось создать механизм урегулирования — «астанинский формат». В Ливии же обе страны способствуют созданию условий для преодоления кризиса.

«В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается (...). Никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий. Как сторонам, так и всем их внешним партнерам важно неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня», — подчеркнул Лавров. Он добавил, что Москва продолжит использовать все имеющееся влияние в регионе, чтобы остановить военные действия.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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