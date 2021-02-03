Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК

Верховный суд России одобрил взыскание в пользу ООО «Московский школьник» 88 миллионов рублей с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), его учредителя Алексея Навального и юриста Любови Соболь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

В документе говорится, что жалоба ответчиков, просивших передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра, была отклонена. Суды, как утверждается, «детально исследовали юридически значимые обстоятельства спора» и всесторонне изучили возражения и объяснения сторон, а также рассмотрели представленные доказательства.

В августе прошлого года бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» многомиллионный долг Навального, Соболь и ФБК. Он объяснил, что сделал это по двум причинам: чтобы рассчитаться с «Московским школьником», который понес убытки от действий «группы клеветников», и чтобы «раздеть и разуть эту группу недобросовестных людей».

Ранее, в июле, Навальный объявил о закрытии ФБК из-за решения Арбитражного суда Москвы, обязавшего его выплатить около 29 миллионов рублей «Московскому школьнику». Оппозиционер отмечал, что отдавать такую крупную сумму бессмысленно и Фонд будет работать под другим юридическим лицом.

В ноябре 2019-го Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца видеоролик и публикацию ФБК об организации питания в столичных школах и детских садах.