Приставы арестовали квартиру Навального

Приставы арестовали квартиру блогера Алексея Навального в московском районе Марьино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

Это связано с иском комбината питания «Московский школьник», принадлежащего бизнесмену и владельцу компании «Конкорд» Евгению Пригожину, пояснила она.

27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире в Марьино. То есть квартиру нельзя продать, подарить или заложить.

Ранее в августе Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Соболь и ФБК в размере почти 88 миллионов рублей.

20 июня Навальный решил закрыть ФБК из-за того, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник».

Навальному 20 августа стало плохо утром во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Через два дня его перевезли в немецкую клинику, где после лечения его вывели из комы. Немецкие врачи заявили об обнаружении в его организме вещества из группы «Новичок», однако российские медики следов ядов при обследовании не обнаружили.

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