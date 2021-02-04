Байден впервые лично прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент США Джо Байден впервые лично прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова передают РИА Новости и «Интерфакс».

«Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию», — заявил Байден. В частности, американский лидер призвал немедленно и без предварительных условий освободить Навального. Он также отметил, что ситуация вызывает у него и всего мирового сообщества серьезное беспокойство.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов.