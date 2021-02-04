Мир
 
Последние новости
Россия заявила о возможности пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Лавров призвал госсекретаря США уважать законы в связи с делом Навального
Настоящее лицо популярной блогерши с кукольной внешностью разочаровало фанатов
Назван срок снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье
В Белом доме перечислили претензии к России
В Подмосковье собрались вакцинировать от COVID-19 по десять тысяч человек в день
На картах Google обнаружили пугающую находку
Россиянин упал из окна на коляску и убил младенца
Россиянин рассказал об обстановке в Мьянме после госпереворота
Раскрыты подробности дела обезглавившего беременную жену россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

США пообещали «эффективно противодействовать» России в новой политике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

США пообещали «эффективно противодействовать» России в рамках новой политики, которую задаст президент Штатов Джо Байден. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома.

«Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно», — подчеркнул он. Салливан добавил, что в рамках нового внешнеполитического курса Вашингтон сможет противодействовать и другим угрозам: от изменения климата до пандемий или распространения ядерного оружия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов. Она также порекомендовала Соединенным Штатам «заняться собственными делами».

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Познер объяснил разницу между протестами в России и США
Кремль прокомментировал санкционное давление США на Россию
На Украине допустили возобновление конфликта в Донбассе