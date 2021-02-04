Познер объяснил разницу между протестами в России и США

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, чем отличаются протесты в России от протестов в США и Европе. Разницу между ними он объяснил в интервью News.ru.

Отвечая на вопрос о том, отличаются ли действия полицейских на протестах в России от действий их коллег из западных стран, Познер отметил, что на него можно дать один ответ. «Все зависит от того, какой это протест. Если это мирный митинг, если не происходит насилие, то во всем мире к этому относятся одинаково. То есть естественно, есть полиция, но никакого избиения и прочего не происходит», — отметил журналист. Если же протестующие бьют окна и поджигают автомобили, то полиция действует «довольно жестко», подчеркнул он.

Познер добавил, что существует также представление о разрешенных и неразрешенных митингах. «Как в США, так и в Западной Европе возможность выходить и протестовать доступна всем. Во всех европейских демократических странах возможно получить разрешение на выход на улицы с плакатами. Так же — в США. У нас обстоят дела совершенно по-другому», — заявил телеведущий.

По его словам, в России непросто получить разрешение на проведение митинга. При этом проводить его можно только в определенном месте: участникам запрещено покидать его пределы. По этой причине сравнивать то, как с митингующими обращаются в России, с тем, как это происходит в США и Западной Европе, некорректно, резюмировал Познер.

Говоря о том, могут ли в западных странах бить и вытеснять протестующих, если они митингуют около административных зданий или нарушают запреты, журналист сказал, что такие случаи существуют, но их крайне мало. «В этом смысле правоохранительные органы гораздо более сдержаны, чем, скажем, у нас», — заключил Познер. Он также уточнил, что во время столкновений с движением Black Lives Matter полиция в США действовала очень жестко, но объяснил это расизмом.

2 февраля, а также 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.

После 2 февраля задержанные жаловались на переполненные спецприемники и условия содержания. В частности, утверждалось, что 28 человек поместили в восьмиместную камеру с двухъярусными металлическими кроватями без матрасов.