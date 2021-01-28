Познер передумал удаляться из соцсетей

Журналист и телеведущий Владимир Познер передумал удалять аккаунты своего официального сайта «Познер Online» из всех соцсетей и развивать в дальнейшем только канал в мессенджере Telegram. Об этом он сообщил на странице сайта в Facebook.

«Решение об уходе аккаунтов моего сайта из соцсетей в Telegram было принято в связи с обстоятельствами, о которых я не считаю нужным говорить подробно, но которые, на мой взгляд, весомы», — написал Познер.

Он отметил, что после публикации информации об уходе из соцсетей получил множество писем, сообщений и звонков. Поэтому он решил прислушаться к мнению аудитории и возобновить работу страниц «Познер Online». Канал в Telegram при этом также сохранится, подчеркнул журналист.

21 января сообщалось, что Познер намерен уйти из всех популярных соцсетей. Администрация сайта журналиста планировала удалить его аккаунты на популярных площадках ради того, чтобы развивать канал в Telegram. Сам Познер подчеркнул, что это решение целиком принадлежит администрации сайта «Познер Online».