Познер уйдет из всех соцсетей ради Telegram

Телеведущий Владимир Познер намерен уйти из всех популярных соцсетей. Администрация сайта журналиста удалит его аккаунты на популярных площадках ради того, чтобы развивать канал в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

По данным команды Познера, аккаунты его личного сайта «Познер Online» в Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» будут либо заморожены, либо удалены.

«Как нам кажется, Telegram на сегодняшний день — наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации», — пояснили свое решение в администрации сайта.

Корреспондент ТАСС попытался выяснить причину удаления аккаунтов напрямую у Познера, однако журналист не прокомментировал действия команды. По его словам, это решение целиком принадлежит администрации «Познер Online».

Ранее Познер раскритиковал современную журналистику за пропаганду. Телеведущий отметил, что профессиональный журналист должен давать возможность своей публике самостоятельно решать, «что такое хорошо и что такое плохо», однако на сегодняшний день в России «очень много пропаганды».