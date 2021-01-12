Познер объяснил необходимость импичмента Трампу

Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал намерения американцев устроить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. В разговоре с «Национальной службой новостей» он объяснил необходимость скорейшего импичмента.

«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере», — одобрил готовящуюся процедуру Познер.

По словам журналиста, импичмент необходимо делать в ближайшее время, потому что уже 20 января 2021 года Трампа заменит на посту лидера страны Джо Байден. Так как импичмент можно объявить только действующему президенту, американцам нужно ускориться, считает Познер.

«Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», — заявил Познер. Он добавил, что процедура импичмента может начаться уже 13 января, если вице-президент США Майк Пенс не прибегнет к 25-й поправке к конституции. Эта поправка позволяет досрочно отстранить действующего президента от власти из-за его недееспособности.

11 января палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

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