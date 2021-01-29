Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Журналист и телеведущий Владимир Познер сделал прогноз о том, как будут развиваться отношения России и США при 46-м американском президенте Джо Байдене, инаугурация которого прошла 20 января. Его точка зрения опубликована на сайте «Познер Online».

По мнению журналиста, в Америке за время президентства Байдена изменится очень многое. В частности, он напомнил о том, что политик уже отменил ряд решений своего предшественника на этом посту и подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

«Если кто-нибудь надеется на то, что отношения нашей страны с Америкой улучшатся, то я вынужден вас огорчить, я думаю, что это вряд ли произойдет», — подчеркнул Познер. Журналист уверен, что Байден считает Россию самым опасным наряду с Китаем противником США и является сторонником «всякого рода неприятных законных актов в отношении России».

Познер, однако, отметил, что в отношениях двух стран могут быть и позитивные моменты. В качестве примера он привел продление на пять лет договора по стратегическим наступательным вооружениям, а также предположил, что США вернутся к Договору по открытому небу. «Но вообще отношения не будут улучшаться», — заключил телеведущий.

Ранее Познер заявил, что штурм здания Капитолия, который устроили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, не признавшие победу Байдена на выборах, привел к расколу США. Журналист добавил, что Байдену за четыре года президентства вряд ли удастся исправить ситуацию.