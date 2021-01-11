Познер заявил о расколе Америки после штурма Капитолия

Телеведущий Владимир Познер оценил ущерб для Америки, который нанес штурм Капитолия толпой сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом журналист написал в своем блоге.

Познер отметил, что беспорядки заметно повлияли на политическую ситуацию в стране и в мире. «Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, надолго ли?» — заявил телеведущий.

Журналист добавил, что принципиально не делает прогнозы, потому что считает их бессмысленными и даже в некоторых случаях вредными. Однако он отметил, что «Америка расколота», а будущему президенту США Джо Байдену «не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая».

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.