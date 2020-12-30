Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал главное лишение 2020 года. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что больше всего ему не хватало общения с родственниками, которые живут в Германии. Выпуск опубликован на YouTube.

«Пожалуй, больше всего он [уходящий год] меня лишил общения с самыми близкими моими людьми, потому что моя дочь, мои внуки, мои правнуки — все проживают в Берлине», — сообщил Познер и уточнил, что не виделся с семьей уже почти год.

Он подчеркнул, что в Берлин в этом году было «невозможно попасть». Ведущий отметил, что по приезде ему бы пришлось находиться в полной изоляции в течение 14 дней, а он не мог себе такого позволить.

По словам Познера, он всегда встречал Рождество и Новый год вместе с семьей, однако в этом году не смог увидеться с родственниками. «Я вам честно скажу, что меня это удручает», — заключил журналист.

В ноябре Познер посетовал на то, что из-за пандемии не может съездить к семье в Германию. Тогда же ведущий рассказал, что ему не хватает общения с друзьями из-за введенных в Москве на время пандемии ограничений.