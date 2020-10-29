Познер нашел основания запретить врачам комментировать ситуацию с коронавирусом

Телеведущий Владимир Познер оценил запрет Минздрава России, согласно которому врачам нельзя комментировать ситуацию с коронавирусом без согласования с пресс-службой министерства. В общении с URA.ru он нашел основания для такого шага, хотя и признал вероятный вред от него.

«Я не могу сказать, что мне это решение нравится, но я могу сказать, почему это решение принимают. Люди очень часто безответственно высказывают свое мнение», — отметил Познер.

В пример журналист привел ситуацию в Москве, где большое число людей ходит без масок. Он допустил, что ситуация связана с тем, что люди где-то прочитали об их бесполезности.

Познер добавил, что запрет не ограничивает журналистов в получении информации от врачей, но признал, что теперь для этого требуется согласование Минздрава. Он выразил опасение, что в связи с этим заявления будут подстраиваться под время работы пресс-службы ведомства. Например, людей вряд ли смогут информировать в выходные.

28 октября Минздрав запретил врачам говорить с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Распоряжение подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Любые комментарии должны согласовываться в устной или письменной форме с пресс-службой.