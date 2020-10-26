Доктор Комаровский предупредил о резком росте заболеваемости коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что с середины октября 2020 года, скорее всего, произойдет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос зрителя про игнорирование мер профилактики в школах.

По мнению Комаровского, скачок произойдет не из-за халатного отношения к мерам предосторожности, а из-за традиционной боязни сквозняка у родителей школьников.

«То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это в большинстве случаев с эпидемиологической точки зрения абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи…» — заявил Комаровский.

Врач добавил, что прежде всего в классах необходимо организовать сквозняк, а также контролировать температуру и влажность воздуха. Из-за низкой влажности воздуха и высокой температуры в помещениях детям и учителям приходится часто опускать маски, потому что им становится тяжело дышать. Однако учителя этого не делают, потому что боятся резкой реакции родителей, если их дети вдруг простудятся.

«Поэтому в школах не полное игнорирование мер предосторожности, а полное отсутствие логики и здравого смысла. Когда страхи или убежденность родителей в том, как надо заботиться о здоровье детей, определяют политику государства и конкретной школы: в классе, они считают, нужно поставить кварцевую лампу и натопить хорошенько», — заключил телеведущий.

Ранее Комаровский рассказал простой способ определить зараженного коронавирусом. Для этого нужно потереть тряпку чесноком и спрашивать каждое утро у всех присутствующих с температурой, чем она пахнет.