Врач назвал коронавирусные решения «политикой, а не медициной»

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал решения, которые принимали в мире из-за пандемии коронавируса «политикой, а не медициной». Выпуск опубликован на YouTube.

По его словам, в самом факте появления новой инфекции нет ничего неожиданного, однако реакция человечества на него была нестандартной. Комаровский подчеркнул, что в разных странах приняли множество неверных решений, и добавил, что, с его точки зрения, их принимают до сих пор.

«Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения, они не медицинские, они политические», — подчеркнул доктор. Комаровский объяснил это на примере руководителя, который принимает жесткие меры, чтобы снять с себя ответственность за возможные последствия: «Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват».

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой, а также посчитал инфекцию «политическим проектом».