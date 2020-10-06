Врач раскрыл неожиданную пользу защитных масок

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский раскрыл неожиданную пользу защитных масок в беседе с радио Sputnik.

По его словам, они защищают кожу лица и губы в холодную и ветреную погоду. «Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше», — отметил специалист.

Едемский также отметил, что причиной сухости губ является нехватка витаминов А и Е, а также потребление биологически активных добавок и витаминов, «которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем».

В мае детский врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что постоянное ношение медицинской маски на лице будет затруднять «сброс тепла». «То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт», — уточнил Комаровский.