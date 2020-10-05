Пассажир московского метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео

Пассажир московского метро избил женщину без маски, которая громко покашляла, и попал на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

По данным канала, конфликт начался на станции метро «Профсоюзная», пока пассажиры ждали поезд — тогда мужчина толкнул женщину. После того как они вошли в вагон, он набросился на нее и начал бить кулаками, его остановили другие пассажиры.

Обращалась ли пострадавшая в полицию, неизвестно.

4 октября сообщалось, что житель поселка Агинское Забайкальского края избил мужчину за отказ надевать маску, после чего забрал у него семь тысяч рублей и телефон. Нападавшего задержали, против него завели уголовное дело. Россиянину грозит до семи лет лишения свободы.

В августе жительницу Уфы, которая решила поехать на автобусе без маски, назвала крысой и выгнала из салона другая пассажирка. В транспортной компании объяснили, что водитель отказался продолжать поездку, и предположили, что другая женщина повела себя агрессивно из-за возникшей временной задержки.

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