Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео

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В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку за проезд без маски. Видео опубликовано в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На записи видно потасовку в салоне трамвая, во время которой кондуктор выгоняет пассажирку на улицу со словами «пошла отсюда». Та выходит на своей остановке.

Как отметил автор видео в комментариях, конфликт начался со спора между водителем и пассажиркой, во время которого последнюю попросили надеть маску. Та ответила, что не может сделать этого, поскольку является инвалидом-астматиком второй группы.

«В ответ водитель трамвая крикнула что-то оскорбительное женщине, та пошла к ней, а кондуктор-мужчина поставил ей подножку», — описал происходящее очевидец.

Ранее в сети появилось видео, на котором пассажир российского автобуса, отрицающий существование коронавируса, напал на кондуктора, сорвал с него маску и устроил драку, после которой его за ноги выволокли из салона. Инцидент произошел в Казани.