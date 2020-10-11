Назван лучший способ профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса. Запись интервью доктора опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, эффективнее всего помогают занятия футболом. Комаровский объяснил, что тяжесть заболевания зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадает в организм. Он отметил, что под открытым небом люди не могут получить большую дозу вируса, а в закрытых помещениях, напротив, вероятность заразиться довольно высока. Врач также добавил, что сейчас людям обязательно следует встречаться на открытых пространствах.

Ранее Комаровский сообщил, что постоянное ношение медицинской маски на лице будет затруднять «сброс тепла». «То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт», — уточнил Комаровский.