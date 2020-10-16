Журналистка испытала российскую вакцину от COVID-19 и поделилась впечатлениями

Журналистка телеканала «360» Елена Силиванова решила стать добровольцем на испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». За время работы корреспондентом женщина неоднократно снимала сюжеты о людях, переболевших COVID, поэтому не захотела испытывать ужасы болезни на себе. Впечатлениями от введения вакцины и первых дней после процедуры она поделилась на сайте «360».

«Страшно было ехать даже на первичный осмотр и сдавать анализы. Ведь первое, что делает доброволец, — подписывает бумаги о согласии на исследование. Я думала, что после этого обратного пути уже нет. Но отказаться от участия можно в любой момент. Возможность передумать успокоила меня», — рассказала Силиванова в своем онлайн-дневнике.

Перед прививкой журналистка пообщалась с терапевтом и прошла полный осмотр. Ей измерили давление и температуру и узнали, делала ли она недавно прививку от гриппа. После этого ее отправили сдавать анализы. У Силивановой взяли кровь из вены и мазок из горла, а также попросили сделать тест на беременность.

В день прививания журналистка сильно волновалась. Ей снова измерили температуру и давление и повторили тест на беременность.

«Я зашла в кабинет. Ампулу с вакциной достали из холодильника. Она должна размораживаться 25 минут. Четверть добровольцев получают плацебо, но что кому колют, не знают ни медики, ни пациенты. Каждая ампула пронумерована, и номер добровольцу случайно присваивает компьютер», — рассказала испытательница вакцины.

Процесс введения препарата был практически безболезненным, он занял всего несколько секунд. Однако после укола женщину обязали сидеть в поликлинике под присмотром врачей. В это время ей снова замерили температуру и давление, а также осмотрели место инъекции.

По словам Силивановой, за каждым добровольцем закреплен свой доктор, поэтому при ухудшении самочувствия она может связаться с ним по телефону. Кроме того, каждому испытателю необходимо вести электронный дневник на протяжении 181 дня.

Первую ночь после инъекции журналистка долго не могла уснуть, потому что сильно мерзла даже под двумя одеялами. Ей удалось погрузиться в сон примерно на пять часов, после чего она проснулась с сильной головной болью и ознобом.

«Общее состояние было, как будто я сильно заболела: вялость, слабость, мышцы ломит. Померила температуру — 37,9», — написала корреспондентка. Сначала она подумала, что все-таки заразилась коронавирусом, однако позже вспомнила слова врача о возможных побочных эффектах. Пульсирующая боль в затылке прошла только через полтора часа, но голова все еще ныла, а температура спала до 36,9. На этом дневник Силивановой заканчивается, однако журналистка обещает регулярно его обновлять.