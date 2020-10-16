Интернет и СМИ
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море показали на видео
Лидер группы «Руки вверх!» заявил о домогательствах продюсера
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
В Дагестане загорелся коньячный завод
Минобороны России обвинило военного атташе США в Киеве во лжи
ЕС призвал Россию продолжить консультации по делу MH17
Из легкого пациентки вытащили аппликатор для тестирования на COVID-19
В торговом центре под Москвой произошел пожар 
Петербуржцы устремились в Москву
140-килограммовый москвич не смог подняться по лестнице домой и умер в такси 
Новости партнеров

Журналистка испытала российскую вакцину от COVID-19 и поделилась впечатлениями

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Журналистка телеканала «360» Елена Силиванова решила стать добровольцем на испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». За время работы корреспондентом женщина неоднократно снимала сюжеты о людях, переболевших COVID, поэтому не захотела испытывать ужасы болезни на себе. Впечатлениями от введения вакцины и первых дней после процедуры она поделилась на сайте «360».

«Страшно было ехать даже на первичный осмотр и сдавать анализы. Ведь первое, что делает доброволец, — подписывает бумаги о согласии на исследование. Я думала, что после этого обратного пути уже нет. Но отказаться от участия можно в любой момент. Возможность передумать успокоила меня», — рассказала Силиванова в своем онлайн-дневнике.

Перед прививкой журналистка пообщалась с терапевтом и прошла полный осмотр. Ей измерили давление и температуру и узнали, делала ли она недавно прививку от гриппа. После этого ее отправили сдавать анализы. У Силивановой взяли кровь из вены и мазок из горла, а также попросили сделать тест на беременность.

В день прививания журналистка сильно волновалась. Ей снова измерили температуру и давление и повторили тест на беременность.

«Я зашла в кабинет. Ампулу с вакциной достали из холодильника. Она должна размораживаться 25 минут. Четверть добровольцев получают плацебо, но что кому колют, не знают ни медики, ни пациенты. Каждая ампула пронумерована, и номер добровольцу случайно присваивает компьютер», — рассказала испытательница вакцины.

Процесс введения препарата был практически безболезненным, он занял всего несколько секунд. Однако после укола женщину обязали сидеть в поликлинике под присмотром врачей. В это время ей снова замерили температуру и давление, а также осмотрели место инъекции.

По словам Силивановой, за каждым добровольцем закреплен свой доктор, поэтому при ухудшении самочувствия она может связаться с ним по телефону. Кроме того, каждому испытателю необходимо вести электронный дневник на протяжении 181 дня.

Первую ночь после инъекции журналистка долго не могла уснуть, потому что сильно мерзла даже под двумя одеялами. Ей удалось погрузиться в сон примерно на пять часов, после чего она проснулась с сильной головной болью и ознобом.

«Общее состояние было, как будто я сильно заболела: вялость, слабость, мышцы ломит. Померила температуру — 37,9», — написала корреспондентка. Сначала она подумала, что все-таки заразилась коронавирусом, однако позже вспомнила слова врача о возможных побочных эффектах. Пульсирующая боль в затылке прошла только через полтора часа, но голова все еще ныла, а температура спала до 36,9. На этом дневник Силивановой заканчивается, однако журналистка обещает регулярно его обновлять.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Я решилась на вакцину от коронавируса». Дневник добровольца — об уколе, реакции и страхе заразиться
За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину
На Украине сочли невозможным запуск производства вакцины от COVID-19
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:1015 октября

«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»

Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
14:28Сегодня

За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину

13:22Сегодня

Доктор Мясников ответил на прогноз по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров

12:21Сегодня

Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем алкоголизме

Интернет и СМИ00:01 4 октября

«Выбрать меня было самой большой ошибкой»

Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
11:29Сегодня

Телеведущая рассказала об изнурительной борьбе с раком

10:12Сегодня

Ургант показал Мишустина в пиджаке на голое тело

08:10Сегодня

Звезда реалити-шоу похудела на 19 килограммов и показала результат

Интернет и СМИ00:05 8 октября

«За тобой наблюдают»

Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
20:4415 октября

Несчастливые журналисты рассказали об уходе из профессии

19:5815 октября

Собчак призналась в разговоре с Путиным о выдвижении на выборы президента

19:0615 октября

Блогер исполнил мечту подростка одним пожертвованием и растрогал его мать

Россия
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
«Берите столько, сколько сможете проглотить»
 
«Я вижу во сне, как горб исчезает»
От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Байден возмутился отставанием Трампа от Путина по доверию развитых стран
«Это как холодная война»
Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики
Трамп объявил об отсутствии у него пневмонии
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Иран пообещал ответить на прилетающие из Нагорного Карабаха снаряды
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по делу MH17
Все материалы
Бывший СССР
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Все материалы
Экономика
Ирак отказался от сделки с Турцией ради «Газпрома»
Белоруссия получила первую часть кредита от России
Стоимость российского лекарства от коронавируса снизится вдвое
Олег Тиньков собрался купить «гавно-Яндекс»
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
В России начнется первый процесс о признании геноцидом преступлений нацистов
«Бомба могла взорваться в любой момент»
Лужков, спецназ и олигарх Гусинский. Как 25 лет назад у стен Кремля освобождали автобус с туристами
Суд отпустил из-под домашнего ареста главного акционера банка «Югра»
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
У Абызова обнаружили новые многомиллионные счета
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
Росгвардия отчиталась об отсутствии претензий к нижегородскому стрелку
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Россию захотели оставить без Евро-2020 по футболу
«Народ не простит нам трусости»
Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
Новый Хабиб дал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи
«Врачи сказали, что я не смогу ходить»
Как чернокожая американка победила паралич и стала самой быстрой женщиной в мире
«Спартак» усилился футболистом «Челси»
Трусова выполнила уникальный прыжок
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»
Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
Доктор Мясников ответил на прогноз по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем алкоголизме
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Телеведущая рассказала об изнурительной борьбе с раком
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Диетологи перечислили противопоказанные при головной боли продукты
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Парень назвал себя мутантом и решил заполнить свое тело сплошной черной тату
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
Смертельно больная мать исполнила последнее желание и пришла на свадьбу сына
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Полиция штурмом взяла нарушающую карантин свадьбу
Все материалы
Skoda рассказала об изменениях в автомобилях для России
Mazda: самое интересное за 100 лет
Отмечаем юбилей Мазды и вспоминаем самые яркие модели за вековую историю
Стали известны рублёвые цены Ferrari Roma и F8
Великолепному Citroen SM — 50!
Как французы построили космический корабль для дорог общего пользования
Коллекционный McLaren Elva украсили знаменитой ливреей Gulf
Детройтские спринтеры: Кадиллаки, способные ехать 300 км/ч
Восемь автомобилей Cadillac, для которых скорость важнее роскоши
Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы