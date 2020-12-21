Познер высказался о причинах не носить маску в общественных местах

Ведущий и журналист Владимир Познер рассказал, что в определенных случаях не носит медицинскую маску в общественных местах. Причины этого он раскрыл в блоге «Познер Online», отвечая на вопрос читательницы, укорившей его в появлении без маски.

«Если не ношу, то всегда тому есть причина — скажем, на приемах (нельзя ни пить, ни есть в маске), играя в теннис», — отметил журналист. Познер подчеркнул, что обязательно носит маску и иногда перчатки там, где это необходимо: в самолетах, в магазинах и в различных учреждениях.

Ведущий отметил, что сам пока не переболел коронавирусом, а его супруга перенесла инфекцию в легкой форме. «Вакцину еще не сделал, хотя в принципе собираюсь», — заключил журналист.

Владимир Познер неоднократно говорил о том, как важно соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, ведущий предлагал ввести высокие штрафы для россиян, которые не носят маски в общественных местах. Также он высказывался за ввод специальных наказаний для отрицающих существование вируса граждан.