Познер назвал «дебилами» отрицающих коронавирус людей

Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал «дебилами» людей, которые отрицают существование коронавируса нового типа. Об этом сообщает НСН.

«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — заявил Познер.

Он напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности, пояснив, что говорит об этом «и с личной точки зрения», поскольку тест его жены на коронавирус выявил положительный результат.

Ранее Владимир Познер раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести высокие штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Также он высказывался за ввод жестких штрафов для отрицающих существование заболевания граждан.

86-летний Владимир Познер — советский и российский журналист, ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.