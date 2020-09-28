Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Запад скептически относится к российской вакцине от коронавируса. Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.

Познер заявил, что у него нет оснований подозревать в обмане российских ученых, объявивших о создании антивируса. Также он не думает, что такие люди, как мэр Москвы Сергей Собянин, говорят неправду насчет вакцины от COVID-19.

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«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — заключил он.

Ранее Познер рассказал, почему Россия враждебно воспринимается американцами. По его словам, на американских телеканалах показывают только отрицательные картинки о России, а большинство людей формулируют свое отношение к ситуации в мире по тому, как им подают ту или иную ситуацию. При этом аналогичная проблема есть и в России: телеканал односторонне рассказывают о погромах в США, не объясняя причин происходящего.

86-летний Владимир Познер — советский и российский журналист, ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.