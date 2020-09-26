Познер объяснил причину враждебного отношения американцев к России

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему Россия враждебно воспринимается американцами. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Он утверждает, что на американских телеканалах показывают только отрицательные картинки о России, а большинство людей формулируют свое отношение к ситуации в мире по тому, как им подают ту или иную ситуацию.

Познер указал на аналогичную ситуацию с российскими телеканалами, односторонне рассказывающих о погромах в США, не объясняя причин происходящего. «На самом деле то же самое происходит в Америке. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — сказал телеведущий.

Ранее Владимир Познер рассказал, почему для понимания ситуации с протестами в США нужно сначала обстоятельно изучить ситуацию внутри страны, то есть «залезть на американскую колокольню». По словам ведущего, люди привыкли волей-неволей обсуждать события в мире, ориентируясь на опыт проживания только в своей стране.

В апреле Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно, еще со времен писателя и поэта Александра Пушкина. Журналист подчеркнул, что внутренняя неуверенность страны приводит к внешнему проявлению чувства своего превосходства.

86-летний Владимир Познер — советский и российский журналист, ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.