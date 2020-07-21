Познер предложил обсуждающим США россиянам «залезть на американскую колокольню»

Телеведущий Владимир Познер в комментарии, опубликованном на сайте «Познер Online», рассказал, почему для понимания ситуации с протестами в США нужно сначала обстоятельно изучить ситуацию внутри страны, то есть «залезть на американскую колокольню».

«Для того чтобы понимать, что там происходит, нужно очень хорошо понимать Америку», — отметил Познер. По словам ведущего, люди привыкли волей-неволей обсуждать события в мире «со своей колокольни», ориентируясь при этом на опыт проживания только в своей стране.

Познер убежден, что это неправильный подход. «Когда мы сумеем "залезть на американскую колокольню" и посмотреть оттуда на то, что там происходит, тогда мы сможем как-то это понять», — подчеркнул журналист. Он добавил, что сложившаяся сегодня в США ситуация — это результат «сотен лет развития того, что происходило с чернокожими, которых привезли туда в качестве рабов, которые были рабами в течение двухсот лет, а потом еще примерно в течение 160 лет сегрегированы».

«Это очень сложная ситуация. О ней можно говорить долго», — добавил ведущий. Он заключил, что суждения россиян по поводу происходящего на территории США, «как минимум неуместны».

Ранее Познер прокомментировал протесты в США и пожелал тем, кто пишет и говорит о протестах «у нас», превратиться в афроамериканцев и оказаться в США.