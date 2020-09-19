Познер увидел в санкциях против России «наказание» за речь Путина

Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает введение санкций против России не осмысленными действиями, а «наказанием» за речь президента страны Владимира Путина в Мюнхене о непринятии однополярного мира. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

«С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — отметил он.

Журналист увидел взаимосвязь между введением санкций и других мер с выступлением российского лидера в 2007 году. Тогда Путин сказал, что у страны есть свои национальные и геополитические интересы и что Россия «не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку», пояснил Познер.

Отвечая на вопрос читателя, ведущий подчеркнул, что для введения санкций в отношении России для Запада годятся любые поводы. Познер добавил, что стремится к объективной оценке событий и готов доказать, что дела обстоят именно так.

Ранее Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно, еще со времен писателя и поэта Александра Пушкина. Журналист подчеркнул, что внутренняя неуверенность страны приводит к внешнему проявлению чувства своего превосходства.

86-летний Владимир Познер — советский и российский журналист, ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.